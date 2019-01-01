Пакеты с логотипом – отличное решение для любого бизнеса. Использование брендированных пакетов помогает не только повысить лояльность потребителей к вашей компании, но и лаконично дополняет фирменный стиль, а область применения практически не имеет ограничений: от упаковки автомобильных колес до эффектного оформления подарков самым важным клиентам.

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Виды пакетов

Полиэтиленовые пакеты с логотипом

Пакеты этого вида - классика в мире упаковки. Простота изготовления позволяет выполнять даже самые срочные заказы в короткий срок.

Подходят для:

Розничной и оптовой торговли

Оформления брендированных подарков

Корпоративных нужд компании

Производств

Нанесение своего логотипа на пакеты этого вида выполняется двумя способами: шелкографией или флексопечатью.

Минимальный тираж от 100 шт.

Прайс-лист на полиэтиленовые пакеты

Вид пакета Размер Печать Тираж Цена Пакет с прорубной ручкой ПВД 40х50 см, 70 мкм 1+0 от 100 шт. 24,88 руб./шт. Пакет майка ПНД 30+16х60 см, 18 мкм 1+0 от 10000 шт. 2,97 руб./шт. Пакет для прачечных и химчисток с текстильным шнуром 40х60+50 см 1+0 от 500 шт. 12,00 руб./шт.

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Крафт пакеты с логотипом

Крафт-пакеты - самый экологичный и оригинальный вариант упаковки. Используя такие пакеты, вы не только приятно удивите ваших клиентов, но и позаботитесь об окружающей среде.

Подходят для:

Упаковки хлебобулочных изделий и продуктов

Упаковки чая, кофе, сыпучей продукции

Упаковки товаров широкого потребления: парфюмерия, кожгалантерея, одежда, книги

Нанесение своего логотипа на пакеты этого вида выполняется двумя способами: шелкографией или флексопечатью.

Минимальный тираж от 250 шт.

Прайс-лист на крафт-пакеты

Вид пакета Размер Печать Тираж Цена Крафт-пакет без ручек (бурый) 120х80х240 см 1+0 от 500 шт. 13,70 руб./шт. Крафт-пакет с крученой ручкой (бурый) 220х120х250 см 1+0 от 500 шт. 18,14 руб./шт. Крафт-пакет с плоской ручкой (бурый) 240х140х280 см 1+0 от 500 шт. 18,14 руб./шт.

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Бумажные пакеты с логотипом

Бумажные пакеты со своим логотипом - премиум-вариант среди пакетов. Такой способ упаковки не только подчеркивает статус вашей компании, но и позволяет произвести впечатление на окружающих.

Подходят для:

Оформления подарков

Корпоративных и выставочных мероприятий

Нанесение своего логотипа на пакеты этого вида выполняется двумя способами: шелкографией или флексопечатью.

Минимальный тираж от 100 шт.

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Способы нанесения логотипов на пакеты

Шелкография Флексопечать Шелкография Шелкография или трафаретная печать позволяет наносить любые изображения и надписи на все виды пакетов. Используется для печати пакетов малым тиражом, так как такой способ изготовления занимает больше времени. Возможна как цветная, так и монохромная шелкография. Преимущества шелкографии: Качество печати

Точная цветопередача без искажений, насыщенная и объемная печать, устойчивая к истиранию.

Точная цветопередача без искажений, насыщенная и объемная печать, устойчивая к истиранию. Широкий спектр красок для использования.

Металлизированные, с блестками, золотые, серебряные, флуоресцентные и другие.

Металлизированные, с блестками, золотые, серебряные, флуоресцентные и другие. Устойчивость к температурным и природным воздействиям

Возможность печати на различных фактурах Флексопечать Современный метод печати изображений на пакетах. Позволяет в короткие сроки изготавливать партии больших объемов, так как полностью автоматизирован. Преимущества флексопечати: Низкая себестоимость

Небольшой расход краски, простой процесс производста. Чем больше тираж, тем меньше цена изделия

Небольшой расход краски, простой процесс производста. Чем больше тираж, тем меньше цена изделия Оперативная печать больших тиражей

Широкий выбор материалов

Печать фотоизображений

Стоимость

Цена изготовления пакетов со своим логотипом зависит от множества факторов, среди которых:

Объем тиража: чем он выше, тем ниже будет стоимость за единицу продукции

Вид материала

Срочность: если изготовить необходимо как можно быстрее, стоимость за единицу может возрасти

Сложность изображения: черно-белый элемент или монохромную надпись нанести проще, чем цветной логотип

Способ нанесения

Узнать стоимость заказа

Преимущества AltPack

Опыт

20 лет занимаемся изготовлением пакетов с логотипом на заказ. Собственное производство

Наличие собственного цеха с самым современным оборудованием позволяет нам выполнять самые сложные решения. Своя дизайн-студия

В случаях, когда необходимо не только нанести логотип на пакет, но и разработать индивидуальное решение, на помощь приходит наша собственная дизайн-студия. Низкие цены и специальные предложения

Мы ценим своих клиентов и предусмотрели гибкую систему скидок. Оптовые заказы выполняются значительно дешевле, чем небольшие тиражи, а для постоянных клиентов предусмотрены индивидуальные предложения. Минимальный тираж

Мы можем выполнить любую задачу: от заказов малым тиражом, до больших партий оптом. Доставка

Осуществляем доставку по всей России. В Москву или Московскую область привозим самостоятельно, в регионы - силами транспортной компании. Для тех, кто не готов переплачивать за доставку возможен самовывоз из г. Мытищи.

Как мы работаем:

Примеры работ

Как сделать заказ

1. Оставить заявку.

Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей задачи и согласования сроков изготовления.

2. Отправить все необходимые материалы.

После согласования деталей, необходимо отправить менеджеру изображение, которое будет нанесено на пакет (требования к макету).

3. Заключить договор.

Когда все согласовано, а макет готов к нанесению, для старта работ останется только утвердить макет подписать договор.

4. Получить пакеты.

После заключения договора, ваш заказ сразу начинает изготавливаться. Вам остается только дождаться, когда курьер доставит его, или он будет подготовлен для самовывоза из нашего производства.

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